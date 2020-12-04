300 юных талантов стали участниками конкурса "Jas-tolqyn"

Конкурс направлен на поддержку одаренных детей.

Юные дарования со всех уголков западного региона Казахстана приняли участие в ежегодном конкурсе талантов "Jas-tolqyn", прошедшего в рамках международной программы Каспийского Трубопроводного Консорциума "КТК – талантливым детям!", сообщает zakon.kz.

Жюри конкурса определили победителей первого этапа конкурса.

"Jas-tolqyn" стал одним из популярных мероприятий западного региона Казахстана благодаря тому, что в нем могут участвовать дети и подростки проживающие в Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях. Участие в конкурсе бесплатное, так как АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" и Тенгизшевройл покрывают все расходы по организации проекта. По сравнению с предыдущем годом количество желающих в этом году увеличилось. Так в списке заявок было более 300 участников.

Конкурс направлен на поддержку одаренных детей. Многим детям он помогает определиться с выбором будущей профессии. Победительница прошлого года, Дана Мажитова, в этом году поступила в Казахскую национальную академию искусств им. Т.Жургенова на отделение "Эстрадное искусство, вокал". Сейчас ее педагог - Нагима Ескалиева. Еще один участник прошлого года - Миржан Жидебай в этом году участвовал в проекте "Голос. Дети" в команде Полины Гагариной, - говорит координатор проекта Ботагоз Шарденбаева.

Конкурсы такого масштаба и уровня организации дают и детям, и педагогам огромную мотивацию продолжать творческий путь, верить в себя, в свои способности. О значении подобных конкурсов говорит и Директор районной школы искусств имени Мурын-жырау Тенирбекулы Гулсим Куангали:

Тупкараган – самый отдаленный район Мангистауской области, конечно, у нас нет такой инфраструктуры и условий для творческого развития детей как в городе, но тем не менее, мы стараемся, чтобы дети готовились и участвовали в конкурсах. И очень приятно, что представители крупного бизнеса уделяют внимание таким социальным проектам. В прошлом году на конкурсе "Jas Tolgyn" наш инструментальный оркестр получил Гран-при и затем принял участие в российском конкурсе "КТК-талантливым детям!", где завоевал первое место, поразив жюри мастерством исполнения казахских куйев и красотой костюмов. Эмоции детей не описать словами. Многие из них никогда не выезжали за пределы области, а тут их талант был признан на международном конкурсе, они попали в Москву. Конечно, это не может не стимулировать детей из глубинок верить в свою мечту и идти к ней упорно.

В этом году конкурс должен был стартовать еще весной, но в связи с эпидемиологической ситуацией по всей стране, сроки откладывались. "Второй этап конкурса “Jas Tolqyn” мы планировали провести в сентябре текущего года затем победители должны были поехать в Москву для участия в фестивале "КТК – талантливым детям!". Но мы были вынуждены отменить второй и третьей этапы. Надеемся, что в следующем году все участники прошедшие на второй тур, смогут встретиться в Атырау", - сообщила Айна Жетписбаева, PR-менеджер АО "КТК-К".

Жюри конкурса, а это именитые артисты, лауреаты различных премий, были поражены уровнем подготовки детей, стремлением руководителей сделать выступление лучшим. Хотя конкурс проходил онлайн, дети, преподаватели, родители приложили все возможные усилия, чтобы создать настоящие конкурсные номера. Было заметно, что кто-то соорудил сцену из подручных средств, где-то дети сами снимали друг друга, педагоги действительно работали над костюмами, манерой исполнения. Это достойно уважения, - отмечает режиссер конкурса Акмарал Машимова.

По словам обладательницы гран-при Санат Асуат, каждый номер, каждый участник отличался своей изюминкой, все номера были достойны наград. Санат участвует в конкурсе во второй раз, в прошлом году она заняла второе место, ей особенно запомнились мастер-классы от казахстанских звезд, она давно мечтала лично познакомиться с известной казахстанской артисткой Тамарой Асар, и во время проведения гранд-финала в Атырау ее мечта сбылась, Тамара лично проводила мастер-классы для вокалистов конкурса.

Это действительно здорово, что у нас в Атырау проводятся такие конкурсы, у нас много талантливых детей и не все могут попасть на большие конкурсы, а здесь созданы все условия для демонстрации своего таланта. – говорит Санат Асуат.

Еще одной отличительной чертой конкурса этого года стало то, что организаторы уделили особое внимание казахскому народному искусству. Так была инициирована дополнительная номинация "Дәстүрлі ән", и стоит отметить, что конкурсанты продемонстрировали высокий уровень исполнения ән терме, жыр терме, игры на кобыз, саз сырнай, домбре. Это очень важный вклад организаторов в сохранение казахского национального искусства.

Обладателями гран-при первого этапа стали Нурсултан Джанабаев (г. Атырау), Санат Асуат (г. Атырау), Айзере Мереке (Западно-Казахстанская область) и танцевальный ансамбль "Қазына" (Актюбинская область).

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