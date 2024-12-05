Юные таланты из Казахстана выиграли Гран-при на международном фестивале в Москве

1-2 декабря в Москве состоялось яркое культурное событие – Международный фестиваль детского и юношеского творчества "КТК – талантливым детям", в котором приняли участие победители казахстанского конкурса молодых талантов Jas Tolqyn, прошедшего в июне в городе Атырау.

В рамках фестиваля "КТК – талантливым детям" на протяжении трех дней участники посещали мастер-классы от лучших деятелей культуры России по вокалу, хореографии, классическим и народным инструментам, а также обзорные экскурсии по Москве.

Казахстан на фестивале представили: танцевальный ансамбль "Жем Аруы" (Атырауская область), струнный ансамбль Presto (город Атырау), пианистка Жарқынай Жолдаскали (город Атырау), домбрист Алишер Омиржан (город Атырау), победители в номинации "Традиционное пение" Фариза Кудайберген (город Атырау), Айбар Санбаев (город Актобе) и коллектив "Телконыр" (ЗКО), победительница в номинации "Художественное слово" Улдана Санакбай (Мангистауская область), а также вокалисты Акылбек Бисенбаев (город Актобе) и Нурлы Мустафа (город Атырау).

1 декабря юные артисты из Казахстана провели концерт в казахстанском павильоне ВДНХ, где покорили зрителей своими творческими номерами.

"Каспийский трубопроводный консорциум большое внимание уделяет поддержке сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта в регионах присутствия. В этом ряду конкурс молодых талантов Jas tolqyn стоит особняком. Пройдя несколько этапов отбора в Казахстане, наши одаренные дети из западных регионов страны выступают с отдельным концертом в Москве, затем принимают участие в фестивале и итоговом гала-концерте "КТК – талантливым детям". Мы с большой радостью финансируем и организационно сопровождаем конкурс: дети – будущее Казахстана, участие в таком масштабном международном мероприятии развивает и мотивирует юные таланты к достижению новых творческих высот", – сообщил заместитель гендиректора АО "КТК-К" по связям с правительством Республики Казахстан Кайргельды Кабылдин.

Фото: АО КТК-К

"В конкурсе Jas Tolqyn каждый год принимают участие тысячи юных артистов как из городов, так и самых отдаленных сел западного региона страны. Победители имеют возможность представить страну на международном фестивале в Москве. И мы очень рады, что из года в год казахстанские дети завоевывают самые высокие награды", – поделилась организатор конкурса Ботагоз Шарденбаева.

Все казахстанские участники сумели завоевать призовые места. Обладателями Гран-при стали народный ансамбль "Телконыр", танцевальный коллектив "Жем аруы" и Санбаев Айбар.

Первое место завоевали струнный ансамбль Presto, Омиржан Алишер, Жолдаскали Жаркынай, Санакбай Улдана, Мустафа Нурлы и Кудайберген Фариза.

Серебряным призером стал вокалист Бисенбаев Акылбек.

О конкурсе Jas tolqyn

Конкурс молодых талантов Jas tolqyn проводится пятый год при поддержке АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" в рамках благотворительной деятельности. Проект направлен на поддержку одаренных детей и подростков, проживающих в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. Цель конкурса – сохранение и возрождение национальной культуры и традиций.