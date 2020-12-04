В декабре начнется массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане

С 25 декабря будут привиты 3 тысячи добровольцев.

Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года, - говорится в сообщении Акорды.

Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.

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