Астролог рассказала, кого ждут сложности в год Быка

Не повезет тому, кто не готов оперативно перестраиваться.

Астролог и нумеролог Алена Полынь дала прогноз и рекомендации на год Металлического Быка и назвала тех, кому будет непросто в Новом 2021 году, сообщает zakon.kz.

Называющая себя потомственной ведьмой, отметила, что сложности ждут тех, кто родился в Год Быка — 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Особенно к рекомендациям нужно прислушаться тому, кто родился в 1961, 1973, 1985, 1997 годах.

К счастью, пожилым и детям Бык благоволит, поэтому им не обязательно строго соблюдать все ритуалы.

Как мы знаем, в китайском зодиаке существует 12-летний цикл, — напомнила ведунья ФАН. — Мудрецы говорят, что каждые 12 лет хозяин года возвращается и строго спрашивает с тех, кто родился в его год. Так и Бык вот-вот вернется и спросит со своих подопечных: что они сделали за прошедшие 12 лет? Если человек старался, сделал много хорошего, Бык его за это наградит. А если все 12 лет ныл, что все кругом не так, жизнь не удалась, то Бык может наказать гораздо строже, чем тех, кто родился в другие годы.

По ее словам, колоссальные перемены будут во всем: изменится вся социальная жизнь — от статуса семьи, до быта, культуры, религии.

Тех, кто не готов оперативно перестраиваться, приспосабливаться к переменам, ждут очень большие проблемы, — уточнила Алена Полынь.

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