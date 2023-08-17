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Астрологи рассказали, кого этой осенью будут любить звезды

Астрологи рассказали, кого этой осенью будут любить звезды Фото: pixabay
Известный астролог Василиса Володина поведала, представителям какого знака зодиака повезет этой осенью, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам астролога, в ближайшие месяцы фортуна будет на стороне Водолеев. Представители этого созвездия смогут заработать огромные деньги и приобрести то, о чем так долго мечтали, в том числе недвижимость.

Будто невероятная сила встанет на сторону этого знака зодиака и будет усиленно помогать уже осенью 2023 года. При этом "белая полоса", как обещает астролог, продлится до конца года. Водолеи могут смело планировать что угодно – получаться будет все. Пойдут в гору финансовые дела, не будет проблем на работе.

Наладится и личная жизнь. Более того, представители созвездия будут настолько восхищены происходящим, что перестанут волноваться и забудут о стрессе.

Ранее астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака, которые должны до конца месяца держать ухо востро.

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