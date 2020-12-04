Увеличить компенсацию за вырубку краснокнижных деревьев планируют в Казахстане

Обсуждение документа завершится 21 декабря 2020 года.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также правила оказании государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", передает zakon.kz.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

В частности, предлагается ввести 30-кратную компенсацию за незаконную вырубку деревьев, занесённых в Красную книгу. Ранее норма за незаконную вырубку была одинаковой для всех деревьев — 20-кратное возмещение и штраф.

Так, в приказе говорится, что в случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере.

При этом физическое или юридическое лицо, совершившее незаконную вырубку, уничтожение, повреждение деревьев или нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, несет ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях и производит компенсационную посадку деревьев в двадцатикратном размере.

В случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производиться в тридцатикратном размере, - указывается в проекте приказа.

Обсуждение документа завершится 21 декабря 2020 года.

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