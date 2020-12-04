Как будет выглядеть БАКАД

Проезд по Большой алматинской кольцевой дороге обещают открыть в 2023 году.

БАКАД будет огибать Алматы с запада на восток и протянется вдоль северной границы города на расстоянии 20–25 км от центра мегаполиса. Общая протяженность 6-, а местами 4-полосной трассы составит 66 км, сообщает zakon.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Сроки старта строительства и, соответственно, запуска кольцевой автодороги переносились уже не раз. Проезд по Большой алматинской кольцевой дороге обещают открыть в 2023 году.

На большей части территории, где проляжет БАКАД, идут земляные работы, возводятся мосты, переносятся инженерные сети, монтируются водопропускные трубы, а также сносятся зеленые насаждения. Всего дорожникам в текущем и следующем году придется вырубить около 15 тысяч деревьев. Взамен они обязаны будут посадить более 70 тысяч новых, - сообщили в Комитете автомобильных дорог МИИР РК.

Из запланированных 66 километров БАКАД 57 будут 6-полосными, оставшиеся девять (от трассы Алматы — Ташкент до Верхней каскеленской и от Кульджинки до Талгарского тракта) — 4-полосными. На большой кольцевой инвесторы построят 7 развязок: 6 — клеверного типа и одно кольцо, скорее всего, с эстакадой. Еще три развязки возведет акимат Алматинской области в местах пересечения БАКАД с радиальными алматинскими улицами Саина, Монке би и Тлендиева, которые также должны будут продлить в ближайшие годы. Проспекты Абая и Рыскулова, а также Северное кольцо с БАКАД соединять не станут, а перекинут их через трассу эстакадами и выведут на улицы, соседствующие с будущей алматинской кольцевой.

С момента запуска БАКАД будет платной. Ориентировочная стоимость проезда — 200 тенге для легковых авто и 390 — для грузовых, независимо от количества пройденных километров. Принимать оплату с водителей и обслуживать дорогу станут иностранные концессионеры. Скорее всего, устанавливать шлагбаумы на БАКАД не будут, а применят бесконтактную систему. Этот вопрос еще в разработке.

Общая стоимость проекта — 180 млрд тенге. Доля государства — 80 %, инвесторов — 20 %, которые в итоге получат БАКАД в аренду на 15 лет.

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