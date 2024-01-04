Сколько будет стоить проезд по БАКАД в 2024 году

В 2024 году стоимость проезда по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги подорожала, сообщает Zakon.kz.

Это связано с индексацией месячного расчетного показателя. С 1 января 2024 года 1 МРП – 3692 тенге.

Легковые авто – 0,07 МРП (258,44 тенге);

автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (295.36 тенге);

автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (516,88 тенге);

автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,16 МРП (590,72 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 тонн до 15 тонн – 0,2 МРП (738,40 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (812,24 тенге).

Абонентская плата предусмотрена для владельцев автомобилей, зарегистрированных в зоне прохождения БАКАД – Карасайском, Илийском и Талгарском районах.

Фото: Zakon.kz

БАКАД ввели в эксплуатацию 16 июня 2023 года. Скоростная трасса в основном шестиполосная, местами переходя в четырехполосную.