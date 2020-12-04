Кайрат Абдрахманов стал верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств

По итогам длительного отборочного и согласительного процесса был достигнут консенсус.

Сегодня закончился длившийся на протяжении последних 6 месяцев институциональный кризис ОБСЕ. На проходящем в онлайн-режиме СМИД ОБСЕ избраны новые руководители. В их число вошел казахстанский дипломат, передает zakon.kz.

В июле месяце приостановлены мандаты всех 4 руководителей Организации – Генсекретаря, руководителя БДИПЧ, Верховного комиссара по нацменьшинствам и Представителя по свободе СМИ.

По итогам длительного отборочного и согласительного процесса был достигнут консенсус.

С самого начала выборного процесса на один из ключевых постов - Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ ОБСЕ) – Казахстан выдвинул кандидатуру Посла РК в Швеции Кайрата Абдрахманова. Выдвижение Посла К. Абдрахманова было позитивно воспринято странами-участницами ОБСЕ, что позволило нашей стране в открытом конкурсе с другими претендентами сформировать вокруг нашей кандидатуры широкий консенсус. Казахстанский дипломат имеет значительный дипломатический опыт работы на посту Министра иностранных дел, Постоянного представителя РК при ООН и при ОБСЕ, - сообщили в казахстанском МИД.

Важно отметить, что ранее представители стран к "Востоку от Вены", включая СНГ и Центральную Азию, никогда не были представлены в составе руководства ОБСЕ. Безусловно, опыт Казахстана по поддержанию мира и согласия в полиэтническом и многоконфессиональном обществе способствовал выбору именно казахстанского кандидата.

Выдвижение Кайрата Абдрахманова было весьма позитивно воспринято всеми странами-участницами ОБСЕ, что позволило Казахстану в открытом конкурсе собрать вокруг нашей кандидатуры широкую поддержку. Несомненно, консенсус , достигнутый по избранию нашего кандидата на пост, является признанием авторитета Казахстана в мире и в самой организации. Особое значение имело и то, что Казахстан в свое время председательствовал в этой организации, и в 2010 году провел саммит в нашей столице. - пояснил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

Кайрат Абдрахманов теперь становится международным дипломатом, руководителем международной организации. В соответствии с уставом этой организации он должен быть освобожден от всех национальных должностей в своей стране и быть независимым, объективным в своей деятельности.

Кайрат Абдрахманов широко известен среди дипломатического круга зарубежных стран. Как вы знаете, он был министром иностранных дел, был представителем Казахстана в ООН, а также представителем в самой ОБСЕ. Он возглавлял наше представительство в период нашего председательства в этой организации и в период проведения саммита ОБСЕ в нашей столице в 2010 году. На все четыре руководящие должности организации была большая конкуренция, на каждую должность было по несколько кандидатур. В частности, на должность Верховного комиссара по делам нацменьшинств также кандидатура была выдвинута Венгрией (это известный венгерский дипломат, который работала в системе ООН), - заключил министр.

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