Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов 19 февраля 2025 года в Мажилисе прокомментировал уголовное дело в отношении Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что расследование находится на стадии завершения. В деле насчитывается более 100 томов, не считая вещественных доказательств.

"Дело расследуется по статье 190, это мошенничество и по статье 218, легализация денег, добытых преступным путем. Расследуются несколько эпизодов. Ранее мы сообщали о деньгах, которые она привлекала на пожертвования Палестине. Также по последствиям, связанных с паводками. И в конце января мы зарегистрировали эпизод, где она организовывала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Она собрала около 22 млн тенге, которые потратила на свои личные нужды", – сказал Женис Елемесов.

Он уточнил, что Перизат Кайрат находится под арестом. Расследование должно завершиться в начале марта, затем начнется процесс ознакомления участников с материалами дела.

Женис Елемесов добавил, что также расследуется уголовное дело в отношении матери Перизат Кайрат.

"В отношении Алашбаевой, матери Кайрат Перизат, имеется зарегистрированное уголовное дело. Она подозревается в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем. Пока мы квалификацию в отношении ее не предъявляли и меру пресечения не избирали", – заключил он.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.