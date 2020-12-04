Президент Казахстана перечислил профессии, которые могут полностью исчезнуть
И он уверен, что в ближайшие сто лет искусственный интеллект не заменит президента.
Фото : Акорда4 декабря 2020, 21:50
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал профессии, которые вскоре могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта и роботизации, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
По мнения главы РК, в скором времени могут полностью исчезнуть профессии банкира, курьера и водителя.
Думаю, недолог час, когда машины заменят и юристов. По крайней мере в их традиционном на сегодня представлении в глазах обывателя, профессии будут уходить в небытие, - заявил Президент Казахстана, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.
Он отметил, что пока искусственный интеллект не сможет заменить глав государств.
Искусственный интеллект не сможет, во всяком случае, в ближайшие сто лет заменить главу государства, - сказал Токаев.
Он допустил, что в будущем компьютеры будут выбирать своего президента.
С другой стороны, все лучше узнавая этот многообразный, мозаичный мир понимаешь сложность работы президента, которая зачастую становится объектом и справедливой и несправедливой критики. Надеюсь, искусственный интеллект, основываясь, как говорится, на принципах рационализма, не возьмет на себя смелость пойти на выборы, чтобы стать главой государства, как я уже сказал, в ближайшие пятьдесят, а возможно и сто лет. Но кто знает, спустя N-ное количество лет, может быть, спустя век или два "умные машины" подойдут в своем развитии к такому рубежу, что решат выбрать себе своего руководителя, условно говоря, президента всех умных машин. Возможно, и это произойдет. Тогда люди, если они останутся на этой земле, будут выбирать своих президентов. Будет двусторонняя глобальная система. Можно так пофантазировать, - сказал Токаев.
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