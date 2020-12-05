Ремикс казахстанца стал лучшей танцевальной композицией года

Ремикс Иманбека Зейкенова также номинирован на премию "Грэмми".

Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на песню Roses SAINt JHN возглавила список лучших танцевальных композиций года по версии Billboard, передает zakon.kz.

Напомним, в конце ноября стало известно, что ремикс Иманбека Зейкенова номинирован на премию "Грэмми". Вручение статуэток пройдет 31 января.

Оригинальным исполнителем песни Roses является американский артист SAINt JHN. Его песня стала популярной после выхода ремикса. Трек вошел в топ-10 Apple Music, набрал более 6,5 млн просмотров в музыкальном приложении Shazam. В YouTube ремикс набрал более 120 млн просмотров.

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