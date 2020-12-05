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В Кыргызстане хотят легализовать марихуану

По мнению нардепа, то отличный способ борьбы с коррупцией.

Фото : DW5 декабря 2020, 13:29

Кыргызский Депутат Дастан Бекешев предлагает вернуться к теме легализации марихуаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По мнению нардепа, сделать это нужно.

Мы обязательно придем к тому, что нужно легализовать продажу легких наркотиков. Это отличный способ борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, — считает Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков.

Отмечается, что в январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила ряд рекомендаций относительно изменения контроля над оборотом каннабиса и веществами, связанными с ним.


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