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Законодательство РК

Некоторые экономические правонарушения хотят декриминализировать в Казахстане

Некоторые экономические правонарушения хотят декриминализировать в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:57 Фото: gov.kz
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов в Мажилисе 1 марта 2024 года рассказал, какие экономические правонарушения предлагается декриминализировать в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Елемесов отметил, что депутатами Мажилиса инициированы законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Целью поправок является защита прав граждан и предпринимателей в уголовном процессе.

"Законопроектами полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса РК. Статья 219 УК "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита" без перенесения в КоАП. Обоснованность и целевое назначение субсидий проверяется регуляторами в лице уполномоченных органов и организаций. Все споры ими разрешаются в рамках гражданского судопроизводства, в том числе по взысканию средств. В нашем случае ввиду отсутствия института доследственной проверки многие объективные и субъективные обстоятельства выясняются после регистрации материалов в ЕРДР", – сообщил он.

Отмечается, что если в деяниях бизнесмена усматриваются признаки обмана, то они будут квалифицированы, как мошенничество.

Также предлагается перенести ст. 241 УК РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности" в КоАП.

"Исходя из практики, скажу, что незначительная ошибка бухгалтера может превратиться в длительное и изнурительное расследование для добросовестного предпринимателя. Поэтому видим целесообразным перенести ее в разряд административной ответственности. То есть дополнить ч. 6 ст. 239 КоАП. Так как в действующей норме предусмотрены лишь юридические лица, поэтому предлагается определить специальный субъект, то есть бухгалтера. Свою же работу мы продолжим по умышленным "ошибкам", которые нацелены на уклонение от уплаты налогов либо обналичивание средств", – пояснил спикер.

Частичная декриминализация коснулась таможенных правонарушений. В частности, предлагается поднять пороги наступления уголовной ответственности по статьям 234 и 236 УК РК без перенесения в КоАП.

"Здесь мы решили поддержать малый и средний бизнес. Как известно, большинство предпринимателей занимаются в сфере торговли. Это, считаем, даст импульс для развития бизнеса. Мы также учли рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – Прим. ред.) и предусмотрели конфискацию имущества, которая оставляется на усмотрение суда", – указал Женис Елемесов.

В рамках этих же законопроектов проработали дополнительные стимулы по обеспечению прав бизнеса.

Здесь предусмотрели исключение для регистрации дел в сфере налоговых преступлений:

  • без акта либо заключения, указывающих на наличие признаков уголовного правонарушения;
  • при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде;
  • при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов.

30 января 2024 года экс-министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о новой программе поддержки предпринимательства. Основной акцент программы направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей.

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