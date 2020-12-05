11 машин попали под неуправляемый КамАЗ в Шымкенте: 4 госпитализированы

Водителю грузового автотранспорта "КамАЗ" назначены соответствующие экспертизы.

4 декабря 2020 года примерно в 18:30 на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Шалгынды в Шымкенте произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар.

Как сообщает пресс-служба полиции Шымкента, "КамАЗ" столкнулся с 11 легковыми автомобилями, стоящими на светофоре по проспекту Тауке хана. В результате ДТП 4 гражданина получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас все возвращены домой. Жертв и получивших серьезные телесные повреждения нет.

Водитель "КамАЗа" объяснил, что не справился с управлением транспорта. Вдоль проспекта Тауке хана установлены все дорожные знаки, имеются дорожные полосы. Дорога ровная. Причин, вызывающих дорожно-транспортное происшествие, нет, — прокомментировал начальник Управления местной полицейской службы Мухтар Бухарбаев.

Информация в социальной сети не соответствует действительности.

Водителю "КамАЗа" назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства дорожного происшествия. После заключения экспертизы будет дана дополнительная информация.

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