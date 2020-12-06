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У берегов Турции снова произошло сильное землетрясение

По данным местного руководства, жертв и значительных разрушений нет.

Фото : Wikiway.com6 декабря 2020, 00:43

Землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море в 39 км от берега вблизи берегов турецкой провинции Анталия, передает zakon.kz.

Как пишет газета Yeni Shafaq, толчки ощущались в городах Манавгат, Алания, Анталия, Конья, Денизли и Мерсин.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 77 км в море, в 39 км от населенного пункта Газипаша.

Власти провинции, несмотря на действующий комендантский час, позволили жителям покинуть свои дома во избежание их обрушения после землетрясения, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи.

В выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Между тем министр экологии и градостроительства Мурат Курум сообщил, что чрезвычайные службы уже приступили к проверке на предмет поврежденных зданий в провинции.

По данным местного руководства, жертв и значительных разрушений нет.


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