В Турции произошло землетрясение

Фото: pexels

В городе Адане одноименной провинции на юге Турции сегодня, 24 июня 2025 года, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: