В Турции произошло землетрясение
Фото: pexels
В городе Адане одноименной провинции на юге Турции сегодня, 24 июня 2025 года, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.— 𝙐𝙢𝙖𝙮 🇹🇷 (@_umay00) June 24, 2025
Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Rabbim toprağa sakinlik ver 🤲🏻#SONDAKİKA #deprempic.twitter.com/3XZ87xCosy
Землетрясение ощущалось и в близлежащих районах.
Adana'da deprem: O anlar böyle görüntülendi #deprem https://t.co/xnGyFaElNO pic.twitter.com/fjjVvmA1E8— İz Gazete (@izgazete2) June 24, 2025
3 июня в 04:17 по времени Астаны в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в Средиземном море, в результате которого один человек погиб и 69 получили травмы различной степени тяжести.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript