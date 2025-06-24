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Мир

В Турции произошло землетрясение

Турция, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 13:19 Фото: pexels
В городе Адане одноименной провинции на юге Турции сегодня, 24 июня 2025 года, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.

Землетрясение ощущалось и в близлежащих районах.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 13:19
Землетрясения в Турции: стоит ли казахстанцам выезжать на отдых в эту страну

3 июня в 04:17 по времени Астаны в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в Средиземном море, в результате которого один человек погиб и 69 получили травмы различной степени тяжести.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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