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Британские ученые: Луна - обломок другой планеты

Ученые предполагают, что 4,6 млрд лет назад в Солнечной системе была еще одна планета - Тея.

Фото : mk.ru6 декабря 2020, 08:08

Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

К такому выводу, как сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пришли британские ученые.

Исследователи полагают, что Луна состоит из обломков, возникших после столкновения нашей планеты с Тейей. Ученые подчеркивают, что результаты их изыскания не являются окончательными доказательствами происхождения Луны, однако они представляют многообещающий этап в понимании того, как мог образоваться спутник Земли.

Тейя – гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, которая могла иметь схожий с Марсом размер. Гипотетическая планета названа в честь Тейи – одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены (богини Луны).


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