Ученые нашли место, где 4,5 млрд лет назад на Земле хранилась вся вода

Когда-то наша Земля была горячей планетой, на которой магма текла в одном огромном океане. В то же время, когда 4,6 млрд лет назад появилась наша планета, космос тоже не был благоприятным местом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wionews, хаотичная среда и постоянные бомбардировки комет привели к тому, что поверхность и внутренняя часть планеты оставались почти в постоянном расплавленном состоянии.

Возникает вопрос, если магма была разлита повсюду, где же тогда находилась вода?

Профессор Чжисюэ Ду из Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук (GIGCAS) буквально считает, что большое количество воды было "заперто" глубоко внутри мантии Земли.

Минерал, который содержится в мантии в большом количестве, действовал как микроскопический "контейнер для воды" во время затвердевания планеты.

Именно такое водохранилище помогло Земле превратиться из огненной планеты в пригодный для жизни мир, в котором мы живем сегодня.

Ранее ушедший на восемь месяцев под лед робот заснял там "нечто".