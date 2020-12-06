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Умер легендарный футболист Виктор Понедельник

Понедельнику было 83 года.

Фото : gazeta.ru6 декабря 2020, 10:30

Cоветский футболист и автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

О смерти прославленного футболиста сообщила его дочь Анастасия в Facebook.

В качестве футболиста Понедельник защищал цвета ростовских "Ростсельмаша" (сейчас "Ростов") и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 голов.

В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.


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