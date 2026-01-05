Умер легендарный казахстанский футболист и тренер Марат Есмуратов

5 января на 64-м году жизни скончался известный в прошлом защитник кызылординского "Кайсара" и сборной Казахстана Марат Есмуратов, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "Кайсара", Марат Есмуратов на протяжении долгих лет был непререкаемым авторитетом для своих коллег по команде.

Он был первым капитаном, при котором кызылординский коллектив завоевал Кубок Казахстана в сезоне 1998/99. Свою карьеру футболиста Марат Жалгасович начал еще в далеком 1979 году, надев майку клуба "Мелиоратор" (Шымкент).

Затем он выступал за "Кайрат", "Актобе" и "Ордабасы-СКИФ". Завершил карьеру в 2001 году в "Кайсаре".

1 июня 1992 года в Алматы сборная Казахстана провела свой первый в истории матч против сборной Туркменистана.

В том памятном поединке принял участие и Марат Есмуратов. Всего он отыграл за нашу сборную семь игр. Позже он занялся тренерской деятельностью.

