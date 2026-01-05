#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Умер легендарный казахстанский футболист и тренер Марат Есмуратов

Футболист и тренер Марат Есмуратов, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 18:04 Фото: kazfootball.kz
5 января на 64-м году жизни скончался известный в прошлом защитник кызылординского "Кайсара" и сборной Казахстана Марат Есмуратов, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "Кайсара", Марат Есмуратов на протяжении долгих лет был непререкаемым авторитетом для своих коллег по команде.

Он был первым капитаном, при котором кызылординский коллектив завоевал Кубок Казахстана в сезоне 1998/99. Свою карьеру футболиста Марат Жалгасович начал еще в далеком 1979 году, надев майку клуба "Мелиоратор" (Шымкент).

Затем он выступал за "Кайрат", "Актобе" и "Ордабасы-СКИФ". Завершил карьеру в 2001 году в "Кайсаре".

1 июня 1992 года в Алматы сборная Казахстана провела свой первый в истории матч против сборной Туркменистана.

В том памятном поединке принял участие и Марат Есмуратов. Всего он отыграл за нашу сборную семь игр. Позже он занялся тренерской деятельностью.

Ранее сообщалось, что умер легендарный артист Асанали Ашимов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Скончался легендарный футболист Бобби Чарльтон
21:34, 21 октября 2023
Скончался легендарный футболист Бобби Чарльтон
Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
02:59, 21 марта 2025
Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
Умер выдающийся поэт из Казахстана Бахыт Кенжеев
14:13, 26 июня 2024
Умер выдающийся поэт из Казахстана Бахыт Кенжеев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: