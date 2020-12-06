8-летнего школьника насиловали и снимали на камеру в Карагандинской области

По словам ДП области, данная информация зарегистрирована в полиции.

Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Тансари (Смаилова) опубликовала на своей странице в Facebook пост, касающийся изнасилований детей, сообщает zakon.kz.

По ее словам, "8-летнего мальчика насиловали и снимали на камеру четвероклассники в Карагандинской области".

Сегодня поступило очередное сообщение из Карагандинской области, от родителей 8-летнего мальчика, которого насиловали дети из 4-го класса! Снимали на камеру, заставляли смотреть порно, принуждали к сексуальным отношениям в присутствии других детей, в том числе девочек! Это третье такое заявление за последние 10 дней! - пишет Дина Тансари.

Представитель департамента Бакытжан Кудияров прокомментировала данную публикацию.

В социальных сетях и информационных агентствах распространяется информация, что якобы "8-летнего мальчика насиловали дети 4-го класса и снимали на камеру…" Данная информация зарегистрирована в полиции. Все лица установлены и опрошены в присутствии законных представителей. Факт телесных повреждений и насилия потерпевшая сторона отрицает. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении несовершеннолетних. После проведения соответствующих экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение, - ответили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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