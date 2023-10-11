Школьник из Туркестанской области насиловал девочку, угрожая самоубийством

Общественница Дина Тансари сообщила об ужасающем случае в Туркестанской области: ученик 11 класса, угрожая ножом, заставил несовершеннолетнюю девочку вступить с ним в половой контакт. В полиции области заявили Zakon.kz, что проводится досудебное расследование.

По словам правозащитницы, это началось еще в 2022 году. Запуганная 14-летняя девочка никому не рассказала о произошедшем.

"Он говорил, что наложит на себя руки и оставит предсмертную записку, где укажет, что в его смерти виновата именно она. Когда мать девочки узнала, то сразу обратилась с письменным заявлением в Управление полиции Сайрамского района", – говорится в сообщении фонда.

Тем временем в полиции отметили, что по заявлению мамы девочки проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери со стороны знакомого несовершеннолетнего.

"Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также сказано, что расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника Департамента полиции.

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