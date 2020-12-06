Сбежавший от полиции житель Туркестанской области был найден мертвым

В ДП Туркестанской области прокомментировали инцидент.

В социальных сетях было распространено видео, где за жителем Туркестанской области гнались сотрудники полиции, который позже был найден мертвым, сообщает zakon.kz.

Дети погибшего обвиняют правоохранительные органы в бездействии.

На этом видео правоохранительные органы гоняться за мужчиной, который ни в чем не виноват, это было 23 ноября 2020 года в 22 43. На следующий день 24 ноября 2020 года в 10 00 утра было найдено тело мужчины именно там куда убежал от правоохранительных органов, прошло 12 дней РОВД ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЮЛЬКУБАСКОГО РАЙОНА не дают никакого ответа никаких действий,результаты экспертизы НЕТ, - было написано под видео в соцсетях.

Также было отмечено, что в момент нахождения у погибшего были обнаружены переломы левой ключицы левых ребер и левой ноги.

Так же нам ответили в РОВД эти двое сотрудники полиции на работе как будто ничего и не бывало, хотя они как первые подозреваемые должны быть под стражей, - добавили они.

У мужчины осталось 6 детей.

По видео, распространяемому в соцсетях разъясняем, что 23 ноября 2020 г. сотрудниками Тулькубасского РОП проводились отработки в рамках ОПМ "Правопорядок". На одной из улиц поселка Рыскулова, полицейские заметили двух мужчин в нетрезвом состоянии. На законные требования полицейских предъявить документы, мужчины подались в бега. Одного из них полицейские задержали и доставили в РОП. В отношении него составили административный протокол по ст.440 КоАП РК. А второй скрылся в неизвестном направлении, - прокомментировали в пресс-службе ДП области.

На следующий день, утром 24.11.2020 г. тело, сбежавшего мужчины, родственники обнаружили на одной из улиц и вызвали скорую помощь. Врачи об обнаружении трупа сообщили на пульт 102 дежурной части Тулькубасского РОП.

При осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Данный факт зарегистрировали в Тулькубасском РОП. Проводится проверка. С целью установления причины смерти мужчины, назначена экспертиза. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение, - резюмировали в департаменте полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ “kris_p_brothers” (@kris.p.almaty.official)

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