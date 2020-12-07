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Интернет-сервисы до сих пор недоступны астанчанам

Перебои начались с 6 декабря.

Фото : gizchina.it7 декабря 2020, 10:04

В понедельник 7 декабря с утра некоторые интернет-сервисы оказались недоступны жителям Нур-Султана, передает zakon.kz.

По состоянию на 10.00, согласно сайту Downdetector, в столице наблюдаются сбои в работе Instagram, сервисов Google, причем не только в Нур-Султане зафиксирован сбой, но и в Алматы и Жезказгане. Также зафиксирован сбой в работе Youtube (поступают жалобы и из Алматы). Некоторые астанчане не могут воспользоваться мессенджером Telegram.

5 декабря Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с КНБ сообщили о предстоящих учениях в городе Нур-Султан "Кибер-безопасность Нур-Султан-2020" с 6 декабря 2020 года. И, действительно, в субботу 6 декабря астанчане стали жаловаться на проблемы с доступом в Facebook и YouTube и к другим сайтам и социальным сетям.


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