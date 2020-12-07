Казахстанцы подсели на азартные игры
Сразу вдвое выросли услуги в этой сфере.
Фото : russianchicagomag.com7 декабря 2020, 10:39
Казахстанцы стали чаще играть в азартные игры, сообщает zakon.kz.
За год в два раза выросли услуги в сфере организации азартных игр и заключения пари.
По данным ranking.kz, за три квартала 2020 года объем услуг составил 19,2 млрд тенге. Это является наибольшим показателем за последние 5 лет.
Однако количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в секторе сокращается третий год подряд.
Половина объема услуг приходится лишь на Алматинскую область: 9,6 млрд тг, рост за год — на 33,9%.
Также половина объема приходится на такие регионы, как: Нур-Султан (4,5 млрд тг), Акмолинскую область (2,1 млрд тг), Алматы (1,9 млрд тг) и Жамбылскую область (1 млрд тг).
На остальные регионы приходятся оставшиеся 0,2%.
Всю деятельность осуществляют компании, находящиеся в частной или иностранной собственности.
На частные компании пришлось 11 млрд тг — в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом; на иностранные — 8,2 млрд тг, при этом объем за год вырос в 3,5 раза.
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