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Более 130 тысяч казахстанцев запретили себе участвовать в азартных играх

Более 130 тысяч казахстанцев запретили себе участвовать в азартных играх, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 08:52 Фото: pixabay
В Министерстве туризма и спорта сообщили, что 132 тыс. казахстанцев воспользовались услугой самоограничения на участие в азартных играх и пари через eGov mobile, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, до запуска этой услуги в списке было чуть более 3 тысяч человек.

С 18 марта в пилотном режиме работает онлайн-услуга, позволяющая гражданам самостоятельно ограничить участие в азартных играх на срок от 6 месяцев до года.

Отмечается, что ограничение распространяется только на легальные игорные компании с лицензией.


"Будьте бдительны! Самоограничение не распространяется на нелегальные интернет-казино и букмекерские конторы. Избегайте посещения незаконных ресурсов", – говорится в сообщении министерства.

Чтобы подключить услугу, необходимо скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись. Право отзыва поданного заявления не предусматривается. Напротив, самоограничение можно продлить.

В конце июня стало известно, что госслужащим и правоохранителям в Казахстане могут запретить азартные игры.

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