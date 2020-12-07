Перед астанчанами извинились за пропавший Интернет 

Учения носят плановый характер.

Мы постарались провести учения таким образом, чтобы максимально наши граждане не почувствовали неудобств. Об этом сказал председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, сообщает zakon.kz.

Приносим извинения из-за определенных неудобств. Почему начали в выходные? Это то время, которое человек максимально свободен, минимум неудобств, - сказал Руслан Абдикаликов.

В настоящее время все мероприятия, связанные с использованием сертификата безопасности уже завершены.

По его словам, остается фаза киберучений, которая будет связана с атаками, отражением их именно самих государственных органов. Никаких проблем у граждан возникать не должно.

Это было умышленно по плану учений сделано в выходные дни. Эти учения носят плановый характер, проводятся с 2017 года. Единственное в этом году они носят масштабный характер, в которых задействовано очень много государственных органов, - сказал он.

Мы хотим убедиться, что те проблемы и уроки которые мы вынесли из борьбы с пандемией, не прошли даром. Не проводить учения мы не могли, они очень важны.

Напомним, киберучения начались с 6 декабря.

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