Перед астанчанами извинились за пропавший Интернет 

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Учения носят плановый характер.

Фото : inbusiness.kz7 декабря 2020, 10:53

Мы постарались провести учения таким образом, чтобы максимально наши граждане не почувствовали неудобств. Об этом сказал председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, сообщает zakon.kz.

Приносим извинения из-за определенных неудобств. Почему начали в выходные? Это то время, которое человек максимально свободен, минимум неудобств, - сказал Руслан Абдикаликов.

В настоящее время все мероприятия, связанные с использованием сертификата безопасности уже завершены.

По его словам, остается фаза киберучений, которая будет связана с атаками, отражением их именно самих государственных органов. Никаких проблем у граждан возникать не должно.

Это было умышленно по плану учений сделано в выходные дни. Эти учения носят плановый характер, проводятся с 2017 года. Единственное в этом году они носят масштабный характер, в которых задействовано очень много государственных органов, - сказал он.

Мы хотим убедиться, что те проблемы и уроки которые мы вынесли из борьбы с пандемией, не прошли даром. Не проводить учения мы не могли, они очень важны.

Напомним, киберучения начались с 6 декабря.


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