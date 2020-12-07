Два казахстанских фильма претендуют на "Золотой Глобус"

Опубликован лонг-лист номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Мы уже рассказывали о том, что в лонг-лист премии "Золотой глобус-2020" попала казахстанская картина "Плач великой степи" режиссера и сценариста Марины Кунаровой. Теперь же стал известен полный список претендентов на премию в данной номинации, в нем присутствует еще одна отечественная картина, передает zakon.kz.

За одну из главных наград в мировом кинематографе в этом году будут бороться сразу 2 казахстанские картины. Согласно списку, опубликованному на сайте премии, от Казахстана в лонг-листе, помимо "Плача великой степи" присутствует фильм "Черный, черный человек" режиссера Адильхана Ержанова.

Работа Адильхана Ержанова уже имеет на своем счету немало наград. В части, фильм удостоился специального приза на кинофестивале в Везуле, Франция. Ранее на премии “Asia Pacific Screen Awards-2019” , состоявшейся австралийском Брисбене в ноябре 2019 года, казахстанский режиссер Адильхан Ержанов был объявлен победителем в номинации "Лучший режиссер" за свою работу над фильмом "Черный, черный человек".

В фильме рассказана история убитого в ауле мальчика. Следователь Бекзат (актер Данияр Алшинов) хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного – безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) - уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева) из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

Генеральными продюсерами фильма выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев. Над созданием сценария работали сам Адильхан Ержанов и нидерландец Ролоф Ян Миннебоо. Продюсером по международному продвижению стала Ольга Хлащева, исполнительным продюсером – Серик Абишев, оба сотрудничали с Ержановым на всех его фильмах. Оператором фильма выступил россиянин Айдар Шарипов, прежде уже также сотрудничавший с Ержановым на фильме "Ласковое безразличие мира". Художником-постановщиком стал еще один постоянный соратник режиссера Ермек Утегенов, работавший с ним на всех его картинах. Музыку к фильму создал известный музыкант Галымжан Молданазар.

Мировая премьера фильма "Черный, черный человек" состоялась 23 сентября этого года в рамках основной конкурсной программы 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. О том, как восприняла картину испанская публика и о чем шла речь на пресс-конференции после премьеры, читайте по этой ссылке.

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