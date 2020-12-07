Два новых этажа на крыше жилого комплекса вдруг появились в Алматы

Увеличить жилплощадь у женщины не получилось

Жители дома в жилом комплексе в центре Алматы заметили, что внезапно он стал на 2 этажа больше. В ходе проверки выяснились интересные подробности, передает zakon.kz.

О появлении новых этажей вначале узнали жильцы многоэтажки, позже они обратились в управляющую жилым комплексом компанию, думая, что это они решили достроить дом. Однако выяснилось, что увеличить этажность решила... живущая в одной из квартир на самом верхнем этаже женщина.

В ходе рассмотрения обращений от управляющей компании и жителей жилого комплекса установило, что ведутся строительно-монтажные работы по строительству надстройки на террасе кв.273 без разрешительных документов (АПЗ, согласование эскизного проекта, положительного заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров). В связи с чем, Управлением приняты меры в отношении собственника по ст. 316 ч.1, 321, 463 ч.1 КоАП РК. Также, инициировано исковое заявление в суд о демонтаже металлических конструкций находящихся на террасе кв.273, - рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы.

Увеличить жилплощадь у женщины не получилось, более того, ей пришлось за свой счет демонтировать надстройку на террасе площадью 273 кв.м.

Альберт Ахметов

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