Два новых этажа на крыше жилого комплекса вдруг появились в Алматы
Увеличить жилплощадь у женщины не получилось
Фото : Управление градостроительного контроля Алматы7 декабря 2020, 12:56
Жители дома в жилом комплексе в центре Алматы заметили, что внезапно он стал на 2 этажа больше. В ходе проверки выяснились интересные подробности, передает zakon.kz.
О появлении новых этажей вначале узнали жильцы многоэтажки, позже они обратились в управляющую жилым комплексом компанию, думая, что это они решили достроить дом. Однако выяснилось, что увеличить этажность решила... живущая в одной из квартир на самом верхнем этаже женщина.
В ходе рассмотрения обращений от управляющей компании и жителей жилого комплекса установило, что ведутся строительно-монтажные работы по строительству надстройки на террасе кв.273 без разрешительных документов (АПЗ, согласование эскизного проекта, положительного заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров). В связи с чем, Управлением приняты меры в отношении собственника по ст. 316 ч.1, 321, 463 ч.1 КоАП РК. Также, инициировано исковое заявление в суд о демонтаже металлических конструкций находящихся на террасе кв.273, - рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы.
Увеличить жилплощадь у женщины не получилось, более того, ей пришлось за свой счет демонтировать надстройку на террасе площадью 273 кв.м.
Альберт Ахметов
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050157-696e734b5399ab37352f98ffbab6b01b
Сейчас читают