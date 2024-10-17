Крупный пожар в Алматы: загорелись квартира и крыша жилого комплекса

В Алматы 17 октября произошел пожар в высотном жилом доме ЖК "Престиж Алатау", расположенном в районе пересечения улиц Курмангазы – Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, силы и средства нескольких пожарных частей направили к дому по улице Кашгарская. На месте выяснилось, что горит квартира и крыша.

"Горит квартира на 7-м этаже 8-ми этажного дома, с переходом на кровлю (мансарды) и потолочное перекрытие, на предварительной площади 350 м². Производится дополнительная разведка на наличие людей", – сообщили в ведомстве.

Угроза распространения огня снята.





На месте работают 25 пожарных и 6 единиц техники. Направили также дополнительные машины и людей.

"Работают с соблюдением техники безопасности, так как есть угроза обрушения конструкций", – добавили в ДЧС.

Ночью 17 октября в Медеуском районе Алматы загорелся двухэтажный жилой дом с переходом огня на крышу.