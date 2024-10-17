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Крупный пожар в Алматы: загорелись квартира и крыша жилого комплекса

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 12:32 Фото: Zakon.kz
В Алматы 17 октября произошел пожар в высотном жилом доме ЖК "Престиж Алатау", расположенном в районе пересечения улиц Курмангазы – Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, силы и средства нескольких пожарных частей направили к дому по улице Кашгарская. На месте выяснилось, что горит квартира и крыша. 

"Горит квартира на 7-м этаже 8-ми этажного дома, с переходом на кровлю (мансарды) и потолочное перекрытие, на предварительной площади 350 м². Производится дополнительная разведка на наличие людей", – сообщили в ведомстве.

 Угроза распространения огня снята.


На месте работают 25 пожарных и 6 единиц техники. Направили также дополнительные машины и людей.

"Работают с соблюдением техники безопасности, так как есть угроза обрушения конструкций", – добавили в ДЧС.

Ночью 17 октября в Медеуском районе Алматы загорелся двухэтажный жилой дом с переходом огня на крышу.

Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Пожары
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