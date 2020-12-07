Британец, обвиняемый в убийстве дочери в Алматы, объявил голодовку

Он протестует против судьи.

Британец Мохамед Баракат, который обвиняется в убийстве полуторагодовалой дочери в гостинице Алматы, объявил голодовку "в знак протеста против судьи", передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Я перестал есть со вторника. Я объявил голодовку. Я протестую против судьи. Я не буду больше есть, если они продолжат это делать, - сказал Баракат.

Подсудимый протестует против судьи Бахытхана Бакирбаева. Баракат и его адвокаты обвиняют его в необъективности и множественных процессуальных ошибках.

Ранее британец требовал отвод судьи.

Утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка скончалась. По подозрению в убийстве арестовали ее отца, гражданина Великобритании Бараката Мохамеда. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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