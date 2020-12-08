Эксперт рассказал, как обнаружить утечку газа без обоняния

Взрывоопасной концентрацией газа считают 10-15% от объема помещения.

Обнаружить в квартире утечку бытового газа можно и при полной потере обоняния, которая стала распространенным симптомом на фоне пандемии COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эксперт напомнил, что взрывоопасной концентрацией газа считают 10-15% от объема помещения, в такой ситуации от любой искры может произойти взрыв.

Основной наш совет – это покупка в квартиру датчика-газоанализатора. Он обойдется в 1-3 тысячи рублей и станет надежной защитой, так как в случае утечки подаст громкие сигналы. Соответственно, узнать о неприятности смогут даже люди с полной потерей обоняния, - рассказал президент АНО ООДО "За безопасный город" Никита Янковой.

Существуют и другие методы распознавания утечки, отмечает Янковой. Например, возможно услышать ее в тишине, также при прикосновении руками к местам примыкания газовой трубы к прибору можно ощутить некий холодок. Кроме того, есть метод тестирования с мыльным раствором: его наносят на соединительные элементы труб и стыки, и если после нанесения появляются мыльные пузыри, то в данной зоне действительно выходит газ.

Еще один способ – перекрыть газ к плите и подождать несколько минут, затем зажечь конфорку. Если та не зажглась, значит, утечка есть, так как в норме должен выйти остаток, который отсутствует по причине постоянной утечки, - объясняет эксперт.

Янковой напомнил, что основными причинами утечки газа в квартирах являются износ газовых труб, их некачественная сварка или коррозия, неполное закрывание вентиля плиты, а также самостоятельная перестановка газового оборудования жильцами. В случае обнаружения утечки эксперт советует немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам - 104 и 112.

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