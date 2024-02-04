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Утечку газа в Шымкенте устранили – "КазТрансГаз Аймак"

газовики Фото: "КазТрансГаз Аймак"
Газовики устранили утечку газа в Шымкенте. Работы по подключению потребителей к газоснабжению завершены в полном объеме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе "КазТрансГаз Аймак".

Газовики рассказали, что оперативные аварийно-восстановительные работы проводились на протяжении всей ночи. Работы по подключению потребителей полностью были завершены в полном объеме утром 4 февраля.

"В результате обследования выявлена утечка газа на подземном газопроводе высокого давления диаметром 325 мм (ввод в эксплуатацию в 1970-х годах). В целях безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 единиц промышленных предприятий и 12 единиц коммунально-бытовых объектов".

В ликвидации аварийной ситуации и работам по повторному пуску газа были задействованы 40 человек из состава ИТР, службы эксплуатации и ремонтной службы, а также 5 единиц спецтехники.

В "КазТрансГаз Аймак" считают, что причиной утечки послужило недавнее землетрясение.

"Отметим, данная утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения. Напомним, ранее аналогичная ситуация была зафиксирована на подземном стальном газопроводе среднего давления близ села Кайнар".

Они рассказали, что для обеспечения безопасности с 23 января текущего года ежедневно проводится обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них после землетрясения, а также привлекаются мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам", позволяющие повысить оперативность обследования газопроводов и сооружений на них на наличие утечек газа и их незамедлительного устранения.

Ранее в Шымкенте из-за утечки газа в результате аварии на газопроводе в поселке Мартобе приостановили подачу газа 1500 индивидуальным потребителям и 7 предприятиям.

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