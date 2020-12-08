Память ликвидаторов аварии на АЭС в Чернобыле почтили в Алматы

Трагическая дата навсегда останется в истории.

34 года назад первые казахстанцы были отправлены в Чернобыль для ликвидации аварии на местной атомной электростанции. Не все из них вернулись домой, но память о героях останется навсегда у соотечественников, передает zakon.kz.

Сводный полк химической защиты, который участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, был сформирован 7 декабря 1986 года на территории Казахстана. На борьбу с последствиями аварии были отправлены 30 тыс. жителей нашей страны, в том числе 5 тыс. алматинцев.

Президент Союза ветеранов Чернобыля и локальных войн Камал Панжазов был одним из ликвидаторов аварии. Он вспомнил, что его в 18-летнем возрасте отправили в Чернобыль как солдата.

В то время мы выполняли долг перед Родиной. У каждого были свои задачи. Мы участвовали в ликвидации последствий катастрофы, очищали территорию от обломков, мусора, а также несли службу по охране 30-километрового периметра зоны отчуждения, - рассказал Панжазов.

Ежегодно 7 декабря ветераны Чернобыля, родные и близкие погибших в ходе ликвидации аварии приходят к памятнику Воинам-ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, чтобы почтить их память.

В этом году участниками памятной церемонии также стали представители акимата Алматы, Совета ветеранов и общественных объединений города, военнослужащие Алматинского гарнизона, Департамента по делам обороны Алматы, представители генерального консульства России в Алматы и Департамента по чрезвычайным ситуациям. Под звуки военного оркестра состоялось возложение цветов.

Альберт Ахметов

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