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Пресс-релизы

В Алматы почтили память Бауыржана Момышұлы

В Алматы почтили память Бауыржана Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:15 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
24 декабря исполнилось 114 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, участника Второй мировой войны Бауыржана Момышұлы. В честь этой даты в Алматинской Республиканской военной школе "Жас Улан" имени Бауыржана Момышұлы прошли военно-патриотические мероприятия.

Встречи с воспитанниками школы провели ветераны ВС, афганской войны, а также представители общественных объединений. Они провели уроки мужества на тему "Бауыржан Момышұлы – Кеңес Одағының батыры – Ұлы Отан соғысының қатысушысы", рассказывая о жизни и подвигах легендарного героя. Для воспитанников был организован просмотр фильмов "Бауыржан Момышұлы" и "За нами Москва", которые погружают зрителей в исторические события и раскрывают личность великого полководца.

В Алматы почтили память Бауыржана Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:15

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Торжественная часть началась с возложения цветов к памятнику Бауыржану Момышұлы на плацу школы. Среди почетных гостей церемонии были невестка героя, писательница и идеолог казахских традиций Зейнеп Ахметова, а также академик и бауыржановед Оралжан Масатбаев.

В Алматы почтили память Бауыржана Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:15

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В культурно-досуговом центре школы была воссоздана атмосфера этноауыла с юртой, в центре которой располагался традиционный круглый стол с национальными блюдами. В теплой обстановке Зейнеп Ахметова поделилась воспоминаниями о семье Момышұлы и рассказала о своей книге, основанной на дневниках Бахытжана Момышұлы. Ученики и педагоги школы представили театральную постановку по книге "Ұшкан ұя", в которой удивительно точно был передан образ Бауыржана Момышұлы. Исполнение роли главным героем, учителем Ельдосом Нугмановым, вызвало бурные овации зрителей.

В Алматы почтили память Бауыржана Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:15

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Особое впечатление оставили воспитанники школы, которые проникновенно прочитали наставления и назидания Бауыржана Момышұлы, отражающие его мудрость и силу духа.

Начальник школы полковник Нурлыхан Ерекешов поблагодарил всех участников и гостей вечера, отметив, что память о героях, таких как Бауыржан Момышұлы, вдохновляет новое поколение на патриотизм и верность Родине.

"Мы обязаны помнить тех, кто своим мужеством и самоотверженностью подарил нам свободу и независимость. Наша история – это источник силы и гордости, а такие герои, как Бауыржан Момышұлы, навсегда останутся примером для будущих поколений. Благодаря их подвигам Казахстан будет процветать и сохранять свою независимость", – подчеркнул он.

Мероприятие завершилось вручением памятных подарков гостям и выражением благодарности всем, кто принимал участие в организации этого важного события.

Айсулу Омарова
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