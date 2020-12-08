Вирусы могут попасть в смартфон через внешнюю зарядку

Троянские программы, попавшие на телефон таким образом, устанавливают рекламное программное обеспечение, крадут данные мобильного банкинга или заставляют "зомби-смартфон" добывать криптовалюту.

Обнаружен новый путь, как трояны и вирусы могут попасть ваш в смартфон через внешнюю зарядку, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Gizmochina, эксперты нашли путь заражения смартфонов вредоносным программным обеспечением - через общедоступные внешние зарядки и блоки питания.

Эксперты выяснили, что хакеры могли встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания.

Бюро кибербезопасности министерства общественной безопасности Китая утверждает, что достаточно одного подключения и смартфон может заразиться вирусом.

Хакеры могут использовать портативные зарядки, чтобы получить информацию со смартфона. Троянские программы, попавшие на телефон таким образом, устанавливают рекламное программное обеспечение, крадут данные мобильного банкинга или заставляют "зомби-смартфон" добывать криптовалюту.

Как избежать угрозы? Есть несколько способов. Во-первых, не нужно заряжать свой смартфон общедоступными и бесплатными зарядками. Также, покупая новый внешний аккумулятор, стоит обратить внимание на производителя. И, как советуют эксперты, не нужно включать на Android-смартфоне "Режим разработчика", который может навредить безопасности устройства.

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