3000-летние подземные каналы Древней Персии до сих пор поддерживают жизнь под пустынями

Под одними из самых засушливых пустынь мира веками продолжают поддерживать жизнь древние подземные каналы, переносящие воду через суровые ландшафты, соединяя общины с водой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еxpress, эти каналы, известные под термином "кяриз", начали строить более 3000 лет назад в Персии (современный Иран). Затем они распространились по всему Ближнему Востоку, Северной Африке и даже частям Китая.

"Предназначенные для транспортировки воды из водоносных горизонтов и горных источников в засушливые равнины, они представляют собой пологое тоннели, которые используют силу тяжести для перемещения воды на большие расстояния. Вертикальные шахты выкапываются с определенными интервалами вдоль туннеля, что обеспечивает вентиляцию, техническое обслуживание и доступ во время строительства", – говорится в статье.

Храня воду под землей, они уменьшают испарение в регионах, где поверхностная вода в противном случае быстро исчезла бы под пустынным солнцем.

Деревни и фермерские общины исторически полагались на эти скрытые каналы для орошения полей, брали из них питьевую воду и воду для скота. Без них человеческие поселения в этих районах были бы непригодны для жизни.

Даже сегодня многие каналы продолжают работать. В Иране тысячи километров этих туннелей до сих пор поставляют воду в города и на фермы.

"Техническое обслуживание часто является трудоемким процессом, требующим местных знаний, передаваемых из поколения в поколение. Некоторые каналы также являются важной частью культурного наследия, отражающего многовековую адаптацию к экстремальным климатическим условиям", – добавили авторы.

Ученые считают, что это больше, чем инженерное чудо. Эта конструкция позволяет избежать использования насосов или электроэнергии, полагаясь исключительно на силу тяжести и разумное планирование.

