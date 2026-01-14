3000-летние подземные каналы Древней Персии до сих пор поддерживают жизнь под пустынями
Как пишет Еxpress, эти каналы, известные под термином "кяриз", начали строить более 3000 лет назад в Персии (современный Иран). Затем они распространились по всему Ближнему Востоку, Северной Африке и даже частям Китая.
"Предназначенные для транспортировки воды из водоносных горизонтов и горных источников в засушливые равнины, они представляют собой пологое тоннели, которые используют силу тяжести для перемещения воды на большие расстояния. Вертикальные шахты выкапываются с определенными интервалами вдоль туннеля, что обеспечивает вентиляцию, техническое обслуживание и доступ во время строительства", – говорится в статье.
Храня воду под землей, они уменьшают испарение в регионах, где поверхностная вода в противном случае быстро исчезла бы под пустынным солнцем.
Деревни и фермерские общины исторически полагались на эти скрытые каналы для орошения полей, брали из них питьевую воду и воду для скота. Без них человеческие поселения в этих районах были бы непригодны для жизни.
Даже сегодня многие каналы продолжают работать. В Иране тысячи километров этих туннелей до сих пор поставляют воду в города и на фермы.
"Техническое обслуживание часто является трудоемким процессом, требующим местных знаний, передаваемых из поколения в поколение. Некоторые каналы также являются важной частью культурного наследия, отражающего многовековую адаптацию к экстремальным климатическим условиям", – добавили авторы.
Ученые считают, что это больше, чем инженерное чудо. Эта конструкция позволяет избежать использования насосов или электроэнергии, полагаясь исключительно на силу тяжести и разумное планирование.
