"Персональный менеджер": Правительство для граждан запустило новый сервис

Воспользоваться сервисом персонального менеджера могут представители крупного бизнеса, банков второго уровня, строительных компаний и т.д.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" расширяет спектр сервисов, позволяющих получать государственные услуги легко и быстро.

На этот раз Правительство для граждан предусмотрело потребности казахстанского бизнеса и запустило сервис под названием "Персональный менеджер". В рамках данного проекта юридические лица могут получать госуслуги без посещения центров обслуживания населения, персональный менеджер выедет к ним в офис и сделает все сам, предоставив организации лишь конечный результат.

Для получения услуг персонального менеджера между госкорпорацией и юридическим лицом заключается договор на оказание услуг по утвержденному прейскуранту цен. Воспользоваться сервисом персонального менеджера могут представители крупного бизнеса, банков второго уровня, строительных компаний и т.д.

Персональный менеджер - это специалист, в обязанности которого входит индивидуальное обслуживание клиента, поиск наиболее эффективных инструментов, выгодных и стратегически правильных путей решения задач клиента. Он обеспечивает правильный тайм-менеджмент, чтобы компания затрачивала меньше времени на получение госуслуг. Также внедрение сервиса "Персональный менеджер" снизит нагрузку на ЦОНы и увеличит время, уделяемое сотрудниками госкорпорации на обслуживание физических лиц, - рассказала председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева.

Стоит отметить, что это не первый сервис, позволяющий гражданам экономить свое время на получение государственных услуг, не посещая ЦОНы. С октября текущего года автолюбители, перерегистрировавшие авто онлайн на портале egov.kz, могут заказать автономерные знаки и техпаспорта с доставкой на дом. Для этого достаточно указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить услугу. После чего сотрудник госкорпорации доставит госномер и готовое свидетельство по указанному адресу.

К слову, в следующем году планируется запустить доставку на дом таких документов, как паспорта, удостоверения личности и свидетельства о рождении.

* Справочно:

За 10 месяцев 2020 года через госкорпорацию "Правительство для граждан" оказано 14,3 млн госуслуг.

Удовлетворенность населения услугами ЦОН составила 87,2% (2019 г.).

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