Правила функционирования национальной системы видеомониторинга утверждены в РК

Граждане и юридические лица, у которых имеется система видеонаблюдения, могут добровольно подключиться к Национальной системе видеомониторинга, получив статус "абонент".

Председатель Комитета национальной безопасности РК своим приказом от 27 октября 2020 года утвердил Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга, передает zakon.kz.

Национальная система видеомониторинга – это информационная система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений для решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка.

Граждане и юридические лица, у которых имеется система видеонаблюдения, могут добровольно подключиться к Национальной системе видеомониторинга, получив статус "абонент".

Подключение систем видеонаблюдения абонента к Национальной системе видеомониторинга производится с использованием каналов связи оператора сети передачи данных или собственных каналов связи абонента и пользователя при наличии технических возможностей и отражается в Реестре Национальной системы видеомониторинга.

Срок хранения видеоизображений в Национальной системе видеомониторинга составляет 30 суток, за исключением видеоизображений по событиям (происшествия) в рамках решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка, срок хранения в Национальной системе видеомониторинга которых составляет не менее 7 лет.

Для подключения системы видеонаблюдения абонента координатор направляет абоненту уведомление о необходимости подключения системы видеонаблюдения к Национальной системе видеомониторинга.

После получения уведомления абонент в течение 15 рабочих дней направляет техническому оператору заявление на предоставление технических условий подключения его системы видеонаблюдения к Национальной системе видеомониторинга с приложением документов, содержащих следующие сведения:

- архитектура системы видеонаблюдения;

- состав и количество программно-технических средств, используемых в системе видеонаблюдения, и их характеристики;

- параметры используемых каналов связи системы видеонаблюдения;

- формат видеопотока, в котором передается видеоизображение;

- набор команд управления средствами видеонаблюдения;

- функционал управления позиционированием средств видеонаблюдения (при наличии);

- функционал управления доступом пользователей к средствам видеонаблюдения;

- функционал управления архивом видеоизображений;

- функционал управления доступом пользователей в системе и архивом видеоданных абонента Национальной системы видеомониторинга.



Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его опубликования (4 декабря), за исключением положений, касающихся субъектов частного предпринимательства, которые вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

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