Круглосуточное наблюдение: в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в Сенате 20 октября 2025 года рассказал, что в Казахстане разрабатывают систему видеомониторинга, которая с помощью ИИ будет распознавать лица, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что современные технологии, включая искусственный интеллект, помогают повысить эффективность правовой системы, работу правоохранительных органов и защиту прав граждан. "В данном направлении министерством совместно с правоохранительными органами ведется масштабная работа, реализуются такие решения как "ИИ-агент по правовой консультации". В перспективе планируется внедрение "Национальной системы видеомониторинга", которая обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами с применением искусственного интеллекта", – дополнил Мадиев. Он рассказал, что система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации – драки, скопления людей, оставленные предметы. По его мнению, это значительно повышает уровень общественной безопасности и оперативность правоохранительных органов. Ранее Жаслан Мадиев рассказал, что Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР).

