Общество

Круглосуточное наблюдение: в Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:37 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в Сенате 20 октября 2025 года рассказал, что в Казахстане разрабатывают систему видеомониторинга, которая с помощью ИИ будет распознавать лица, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что современные технологии, включая искусственный интеллект, помогают повысить эффективность правовой системы, работу правоохранительных органов и защиту прав граждан.

"В данном направлении министерством совместно с правоохранительными органами ведется масштабная работа, реализуются такие решения как "ИИ-агент по правовой консультации". В перспективе планируется внедрение "Национальной системы видеомониторинга", которая обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами с применением искусственного интеллекта", – дополнил Мадиев.

Он рассказал, что система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации – драки, скопления людей, оставленные предметы. По его мнению, это значительно повышает уровень общественной безопасности и оперативность правоохранительных органов.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал, что Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР).

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
