Холифилд и Тайсон могут встретиться в ринге вновь после случая с укусом уха

Эвандеру сейчас 58 лет, Тайсону 54 года.

Легендарный боксер Эвандер Холифилд сообщил о переговорах с другим знаменитым ветераном бокса Майком Тайсоном по поводу организации выставочного боя, передает zakon.kz.

Это будет третий бой между боксерами.

Я очень уверенный в себе человек. Я думаю, что это произойдет, - сказал Холифилд в интервью TMZ Sports.

Он объявил о том, что первоначальные переговоры с Тайсоном уже состоялись, хотя, после того, как Майк дрался с Роем Джонсом-младшим, Тайсон рассказал, что его команда поддерживала связь с лагерем Холифилда, но они не смогли заключить сделку.

У нас определённо были с ними разговоры. Судя по всему, бой состоится. Давай сделаем это, детка. Вот так просто. Давай сделаем это. Я же вижу, что люди хотят только этого боя. Если ты что-то делаешь, то делаешь это для людей. Цель — это люди, потому что именно благодаря им происходит всё вокруг. Будь оно иначе, я бы к нему вовсе не обращался. - заявил Эвандер.

Добавим, что Эвандеру сейчас 58 лет, Тайсону 54 года. Их первый бой состоялся в 1996 году на MGM Grand в Лас-Вегасе, где Эвандер доминировал над Майком, а затем одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Матч-реванш Тайсон против Холифилда прошел в 1997 году - и именно тогда Майк, как известно, укусил ухо Эвандеру. Тайсон был дисквалифицирован в 3-м раунде. В документальном фильме "Тайсон" Майк утверждал, что сделал это в отместку за удары соперника головой. 16 октября 2009 года на шоу Опры Уинфри Тайсон извинился перед Холифилдом. Холифилд принял извинения и простил Тайсона. В настоящее время Холифилд и Тайсон проводят много совместных мероприятий, но близко не общаются. За тот бой Холифилд получил 35 млн долларов

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