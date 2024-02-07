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Майк Тайсон встретился с Эвандером Холифилдом, которому откусил ухо

Майк Тайсон встретился с Эвандером Холифилдом, которому откусил ухо Фото: instagram.com/miketyson
Боксер Майк Тайсон опубликовал дружеское фото с Эвандером Холифилдом, вспомнив откушенное ухо, передает Zakon.kz.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон у себя на странице в Instagram выложил фото с Эвандером Холифилдом. Он напомнил бой, во время которого откусил часть уха своему оппоненту.

"Мы прошли долгий путь со времен боя с укусом", – подписал фото Тайсон.

Легендарный бой был 28 июня 1998 года в США. После Тайсон был оштрафован на три млн долларов и временно отстранен от поединков.

Публикацию оценили поклонники боксеров, которые оставили комментарии: "Легенды", "Запоминающийся бой", "Приятно вспомнить".

Легендарный американский боксер, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал свой памятный нокаут в карьере, который он особо выделяет среди всех остальных.

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