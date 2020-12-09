США не подпишут с РФ заявление о недопустимости ядерной войны — Госдеп

Маршалл Биллингсли считает, что ядерная доктрина РФ носит провокационный характер и предусматривает применение подобных вооружений.

Администрация США считает, что ни один будущий американский лидер не должен подтверждать с Россией заявление о недопустимости ядерной войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По версии Биллингсли, ядерная доктрина РФ носит провокационный характер и предусматривает применение подобных вооружений.

Я несколько раз сидел за переговорным столом с представителями российского Генштаба, их мнение значительно ухудшилось по этому вопросу. В ходе последней дискуссии они отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений, - говорится в распространенном во вторник тексте его выступления в Национальном институте публичной политики. - Мы очень обеспокоены этим.

Спецпредставитель утверждал, что российские военные планы по вторжению на территорию НАТО предусматривают нанесение удара и капитуляцию альянса без ответных действий.

Но мы предупреждали, что любое применение ядерного оружия - с помощью межконтинентальной баллистической ракеты или артиллерии - будет иметь стратегические последствия, - добавил он.

"Исходя из этого, а также по причине проектов "Посейдон" и "Буревестник", которые не затронуты никакими рамками ядерного сдерживания, мы отказались подтвердить совместное заявление Михаила Горбачева [и президента США Рональда Рейгана 1985 года] о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, - сказал Биллингсли. - Российская сторона неоднократно просила нас это сделать [в двустороннем формате], так и в рамках стран ядерной "пятерки". "Ни один будущий президент [США] не должен такое подписывать. А если сделает такое, то должен понести наказание", - считает Биллингсли.

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