Ночная Астана из космоса: потрясающие снимки сделали космонавты из окна МКС

Российский космонавт Олег Кононенко поделился фотографией ночной Астаны с борта международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Снимок опубликовала госкорпорация "Роскосмос" на своем тelegram-канале.

"Серия снимков от Олега Кононенко: продолжаем делиться прекрасными видами с орбиты. С наступлением ночи каждый город меняется: одни "засыпают" под ее покровом, другие — оживают и светят ярче звезд. Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поделился видео, на котором озеро Байкал было снято из окна международной космической станции.





