Еще один аким в Алматинской области уволился после коррупционного скандала

Его зам осужден за коррупцию.

Районный аким подал в отставку в Алматинской области, передает zakon.kz.

Речь идет об акиме Кербулакского района Махаббате Бигельдиев. Как уточнили в пресс-службе акима Алматинской области, на днях он уволился по собственному желанию.

Летом текущего года Антикоррупционная служба по Алматинской области сообщила о расследовании в отношении заместителя акима Кербулакского района Серикбая Кожахметова и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Его подозревали в получении взятки в период чрезвычайного положения от представителя ТОО в сумме 200 000 тенге за организацию подписания акта выполненных работ с фактически невыполненными объемами работы и перечислении бюджетных средств в сумме 15 млн тенге по договорам госзакупок по объектам в Алматинской области, заключенных в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости 2020". В конце октября Кожахметову вынесли обвинительный приговор, осудив к штрафу на 3 миллиона тенге.

Осенью текущего года свой пост покинул аким Текели Бахтияр Унербаев после того, как осудили за коррупцию руководителя аппарата акима города. А в октябре Унербаев получил новую должность.

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