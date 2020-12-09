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Строящаяся многоэтажка горела в центре Алматы

Возгорание быстро ликвидировали пожарные.

Фото : ДЧС Алматы9 декабря 2020, 12:02

Утром 9 декабря на строительной площадке в центре Алматы произошел пожар, передает zakon.kz.

Пожарные расчеты выехали по вызову в 10:10 утра. Возгорание произошло в Алмалинском районе на пересечении улиц Шевченко 130 и Шагабутдинова.

По прибытии обнаружено горение строительных материалов на втором этаже строящейся многоэтажки на площади 10 кв.м. Принятыми мерами возгорание локализовано в 10:22, ликвидировано в 10:27, - сообщили в ДЧС Алматы.

Известно, что жертв и пострадавших нет.


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