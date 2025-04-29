Горели четыре балкона: в многоэтажке Павлодара произошел пожар

Пожарные Павлодара 29 апреля ликвидировали крупный пожар, который сопровождался горением нескольких балконов девятиэтажного многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, многоэтажка загорелась по ул. Торайгырова.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание за 34 минуты с момента поступления вызова. Также спасатели не допустили распространения огня. Силами МЧС эвакуировано 162 человека, из них 65 детей. Самостоятельно вышли на улицу 54 человека", – об этом рассказал начальник департамента по ЧС Павлодарской области Рустамбек Амрин, который руководил тушением пожара.

Отмечается, что информация о пострадавших на пульт "112" не поступала.

Сегодня, 29 апреля, спасали тушили сильный пожар в Астане. В отдельно стоящем ангаре в районе Байконыр вспыхнули пластиковые отходы.