#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
512.32
582.92
6.29
Происшествия

Горели четыре балкона: в многоэтажке Павлодара произошел пожар

Пожарная часть Астаны, пожарная часть в Астане, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 20:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пожарные Павлодара 29 апреля ликвидировали крупный пожар, который сопровождался горением нескольких балконов девятиэтажного многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, многоэтажка загорелась по ул. Торайгырова.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание за 34 минуты с момента поступления вызова. Также спасатели не допустили распространения огня. Силами МЧС эвакуировано 162 человека, из них 65 детей. Самостоятельно вышли на улицу 54 человека", – об этом рассказал начальник департамента по ЧС Павлодарской области Рустамбек Амрин, который руководил тушением пожара.

Отмечается, что информация о пострадавших на пульт "112" не поступала.

Сегодня, 29 апреля, спасали тушили сильный пожар в Астане. В отдельно стоящем ангаре в районе Байконыр вспыхнули пластиковые отходы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане
Происшествия
18:50, Сегодня
Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане
Полиция Атырау расследует убийство беременной женщины в элитном жилом комплексе
Происшествия
18:42, Сегодня
Полиция Атырау расследует убийство беременной женщины в элитном жилом комплексе
Массовое отравление детей в Мангистау: виновница получила срок
Происшествия
18:23, Сегодня
Массовое отравление детей в Мангистау: виновница получила срок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: