С активов Булата Утемуратова английский суд снял ограничения

Основанием для урегулирования иска БТА Банка против Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний является договоренность о предоставлении документов.

Английский суд снял ограничения с активов Булата Утемуратова.

Об этом сообщили в группе компаний "Верный Капитал"

В результате переговоров между представителями Булата Утемуратова и БТА Банка было подписано конфиденциальное соглашение, согласно которому банк обязался отозвать свой иск. По данному соглашению Приказ английского суда о наложении ограничительных мер на активы Булата Утемуратова был снят, - отметили в компании.

Основанием для урегулирования иска БТА Банка против Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний является договоренность о предоставлении документов, подтверждающих непричастность Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний к делу об отмывании денежных средств, выведенных Мухтаром Аблязовым, его соучастниками и связанными с ними лицами и компаниями из БТА Банка.

Часть существенных документов была представлена до подписания указанного соглашения. Стороны также договорились сотрудничать по вопросу обмена любыми данными, которые могут оказаться полезными в реализации БТА Банком мер по возврату своих денежных средств, - рассказали в "Верном капитале".

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