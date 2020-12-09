С активов Булата Утемуратова английский суд снял ограничения
Основанием для урегулирования иска БТА Банка против Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний является договоренность о предоставлении документов.
Фото : rg.ru9 декабря 2020, 15:08
Английский суд снял ограничения с активов Булата Утемуратова.
Об этом сообщили в группе компаний "Верный Капитал"
В результате переговоров между представителями Булата Утемуратова и БТА Банка было подписано конфиденциальное соглашение, согласно которому банк обязался отозвать свой иск. По данному соглашению Приказ английского суда о наложении ограничительных мер на активы Булата Утемуратова был снят, - отметили в компании.
Основанием для урегулирования иска БТА Банка против Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний является договоренность о предоставлении документов, подтверждающих непричастность Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний к делу об отмывании денежных средств, выведенных Мухтаром Аблязовым, его соучастниками и связанными с ними лицами и компаниями из БТА Банка.
Часть существенных документов была представлена до подписания указанного соглашения. Стороны также договорились сотрудничать по вопросу обмена любыми данными, которые могут оказаться полезными в реализации БТА Банком мер по возврату своих денежных средств, - рассказали в "Верном капитале".
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