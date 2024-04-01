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Фонд Булата Утемуратова выделил 680 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков

Фонд Булата Утемуратова выделил 680 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:14 Фото: Комитет по ЧС МВД РК
680 млн тенге направлено Фондом Булата Утемуратова на оказание помощи пострадавшим от паводков жителям Казахстана.
"В эти дни мы, как и миллионы наших сограждан, испытываем чувство глубокого сопереживания жителям пострадавших от паводков регионов, потерявшим имущество, и надеемся, что выделяемые финансы позволят им приобрести средства первой необходимости и помогут пережить эти нелегкие дни", – сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Фонд Булата Утемуратова системно помогает казахстанцам, пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Начиная с 2018 года, фонд совместно с Красным полумесяцем и ForteBank оказывает адресную финансовую помощь пострадавшим от паводков. За шесть лет в рамках проекта "Карта помощи" материальная поддержка была оказана более 16,4 тыс. казахстанцев. Общий размер помощи, оказанной в рамках проекта, составляет более 1,1 млрд тенге.

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