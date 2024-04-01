Фонд Булата Утемуратова выделил 680 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков

680 млн тенге направлено Фондом Булата Утемуратова на оказание помощи пострадавшим от паводков жителям Казахстана.

"В эти дни мы, как и миллионы наших сограждан, испытываем чувство глубокого сопереживания жителям пострадавших от паводков регионов, потерявшим имущество, и надеемся, что выделяемые финансы позволят им приобрести средства первой необходимости и помогут пережить эти нелегкие дни", – сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.





Фонд Булата Утемуратова системно помогает казахстанцам, пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Начиная с 2018 года, фонд совместно с Красным полумесяцем и ForteBank оказывает адресную финансовую помощь пострадавшим от паводков. За шесть лет в рамках проекта "Карта помощи" материальная поддержка была оказана более 16,4 тыс. казахстанцев. Общий размер помощи, оказанной в рамках проекта, составляет более 1,1 млрд тенге.

